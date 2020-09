Un Giorno in Pretura: Roberta Petrelluzzi riparte in seconda serata dall’omicidio di Maria Bonaria Contu (Di sabato 19 settembre 2020) Roberta Petrelluzzi Il sabato notte di Rai3 torna a tingersi di noir. Al via questa sera – alle 00.20 – la nuova stagione di Un Giorno in Pretura, la storica trasmissione dedicata ai casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese. Alle redini c’è sempre lei, Roberta Petrelluzzi, conduttrice, ideatrice e colonna portante del programma, che guiderà il racconto nei meandri delle vicende più oscure e misteriose degli ultimi anni. La ricostruzione dei casi avverrà come sempre a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale, a cui i telespettatori potranno ‘accedere’ per seguire testimonianze, dibattimenti e immagini esclusive. Nove puntate per seguire altrettante storie, che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020)Il sabato notte di Rai3 torna a tingersi di noir. Al via questa sera – alle 00.20 – la nuova stagione di Unin, la storica trasmissione dedicata ai casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese. Alle redini c’è sempre lei,, conduttrice, ideatrice e colonna portante del programma, che guiderà il racconto nei meandri delle vicende più oscure e misteriose degli ultimi anni. La ricostruzione dei casi avverrà come sempre a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale, a cui i telespettatori potranno ‘accedere’ per seguire testimonianze, dibattimenti e immagini esclusive. Nove puntate per seguire altrettante storie, che ...

Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Ignazio Frailis

Torna stasera su Rai3, alle 00:20, Un giorno in pretura con la nuova stagione come sempre condotta da Roberta Petrelluzzi: nella prima puntata il processo a Ignazio Frailis. NOTIZIA di MARICA LANCELLO ...

Un giorno in pretura torna dal 19 settembre, primo caso il processo a Ignazio Frailis

Il programma torna con un ciclo di nove puntate, tutte dedicate a processi accaduti che vengono raccontati senza filtri. Ma le fasi processuali sono intervallare solo dalle considerazioni della stessa ...

