sportli26181512 : Ronaldo, botta e risposta con la Juve sui social: Il campione portoghese e il club bianconero si caricano a vicenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo botta

Corriere dello Sport

TORINO - Sembra esserci la carica giusta in Cristiano Ronaldo e nella sua Juventus alla vigilia dell'inizio del nuovo campionato, che domani vede i bianconeri di scena contro la Sampdoria a Torino: "L ...ROMA – Il numero dieci del Real Madrid Luka Modric ha parlato del possibile addio di un altro “diez”, ovvero Lionel Messi in un’intervista concessa ad AFP: “Sarebbe una gran perdita, come quando se n’ ...A sette giorni dall’esordio in campionato, la nuova Juventus di Andrea Pirlo vince il primo (e unico) test pre-stagionale battendo il Novara 5-0. Campioni d’Italia che vanno in vantaggio con un destro ...