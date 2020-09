Juve, Pirlo: "Aspettiamo un attaccante, non credo sarà Suarez" (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO - Pirlo contro Ranieri, il novellino di fronte al veterano della Serie A: Juventus-Sampdoria sarà speciale per il nuovo tecnico bianconero, alla sua prima da allenatore. Non mancherà l'emozione ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO -contro Ranieri, il novellino di fronte al veterano della Serie A:ntus-Sampdoria; speciale per il nuovo tecnico bianconero, alla sua prima da allenatore. Non mancherà l'emozione ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Io non devo fare vedere le differenze con la Juve di Sarri: abbiamo gli stessi obiettivi. Porto… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per… - Marcello742 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per me inser… - ChuchoCastroP : RT @LeonettiFrank: Pirlo:'Inizia una stagione nuova, si parte da zero e dobbiamo affrontarla con voglia e ferocia. Samp? Partita difficile,… -