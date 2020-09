Coronavirus, il contagio torna a correre in Europa: i numeri che preoccupano Francia e Regno Unito (e quelli che invece vanno presi con le pinze) (Di sabato 19 settembre 2020) Il contagio da Coronavirus torna a correre in Europa. Il trend è allarmante, e non riguarda la sola Francia, dove pure il dato quotidiano dei nuovi casi continua a mantenersi abbondantemente sopra quota 10mila. Nelle ultime 24 ore, la tendenza è in peggioramento anche in Regno Unito e Germania, mentre la Spagna si appresta a varare nuove misure draconiane volte a contenere il diffondersi della pandemia. Francia, preoccupano Parigi e le regioni del Sud Oggi, 19 settembre, la Francia ha registrato 13.498 nuovi casi da Coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo ha superato la soglia dei 13mila nuovi contagi, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Ildain. Il trend è allarmante, e non riguarda la sola, dove pure il dato quotidiano dei nuovi casi continua a mantenersi abbondantemente sopra quota 10mila. Nelle ultime 24 ore, la tendenza è in peggioramento anche ine Germania, mentre la Spagna si appresta a varare nuove misure draconiane volte a contenere il diffondersi della pandemia.Parigi e le regioni del Sud Oggi, 19 settembre, laha registrato 13.498 nuovi casi da. Per il secondo giorno consecutivo ha superato la soglia dei 13mila nuovi contagi, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. ...

