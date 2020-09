Tommaso Zorzi: “In ospedale a sirene spiegate. Mi hanno traumatizzato” (Di venerdì 18 settembre 2020) Esordio tribolato quello di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. L’influencer ha infatti accusato uno stato febbricitante. In tempi di coronavirus, mica uno scherzo. Infatti la Casa è andata in subbuglio mentre il giovane è stato fatto momentaneamente uscire per effettuare tutti i controlli medici del caso. Dopodiché ha fatto rientro nella dimora di Cinecittà … L'articolo Tommaso Zorzi: “In ospedale a sirene spiegate. Mi hanno traumatizzato” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 settembre 2020) Esordio tribolato quello dial Grande Fratello Vip. L’influencer ha infatti accusato uno stato febbricitante. In tempi di coronavirus, mica uno scherzo. Infatti la Casa è andata in subbuglio mentre il giovane è stato fatto momentaneamente uscire per effettuare tutti i controlli medici del caso. Dopodiché ha fatto rientro nella dimora di Cinecittà … L'articolo: “In. Mitraumatizzato” proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - infoitcultura : Gf Vip 5: Tommaso Zorzi preoccupato per l’astinenza - Agimegitalia : #Scommesse #GrandeFratelloVip: #TommasoZorzi favorito per la vittoria, il trionfo di #PatriziaDeBlanck vale 31,00 - Reberebby215 : RT @xpiccolaanima: su Tommaso Zorzi state mettendo merda in una maniera assurda. È vero, è stato in vacanza, ma si è anche fatto 4-5 tampon… -