Internazionali BNL d’Italia | Spadafora annuncia | “Semifinali e finali con 1 000 spettatori”

(Di venerdì 18 settembre 2020) SemidegliBNL d’Italia con mille spettatori al Foro Italico. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Vincenzo, attraverso una nota al termine di un intenso colloquio con il ministro Speranza e con la collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico. “Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare tra eventi culturali ...