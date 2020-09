Smart glasses, Fb con Luxottica Nel 2021 i primi ​​​​​​​Ray-Ban hi-tech (Di giovedì 17 settembre 2020) Facebook ed EssilorLuxottica lavoreranno insieme per sviluppare la prossima generazione di Smart glasses. Ad annunciarlo e' stato ieri Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della societa' che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unira' le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor. Ray-Ban hi-tech Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 settembre 2020) Facebook ed Essilorlavoreranno insieme per sviluppare la prossima generazione di. Ad annunciarlo e' stato ieri Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della societa' che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unira' le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear die le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor. Ray-Ban hi-Segui su affaritaliani.it

