In vendita nel Napoletano mascherine non a norma: la Guardia di finanza ne sequestra 76 mila (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli in due diversi interventi, ha sottoposto a sequestro oltre 73.000 mascherine pseudo protettive, con istruzioni in sola lingua inglese o cinese e prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Nola, nel corso di un controllo stradale, hanno scoperto a bordo di un autocarro 30.000 dispositivi di protezione individuale privi della certificazione obbligatoria di conformità sanitaria e delle informazioni dovute al consumatore. sequestrati i dispositivi rinvenuti e sanzionato il titolare del negozio da cui erano partite le mascherine, un 25enne di origine cinese residente a Portici, per violazioni al Codice del Consumo. In un secondo intervento, le stesse Fiamme Gialle, a seguito di un accesso ...

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di salamini stagionati Bon-Ton Salumi per presenza di Salmonella. Il prodotto coinvolto è venduto in filze da quattro salamini dal ...

Ha aperto i battenti giovedì mattina – 17 settembre il nuovo maxi-store “Il Mio Gigante” di Brescia, in Via Valcamonica 15 (quartiere Sant'Anna) negli spazi dell'ex IperSimply, in uno dei punti vendit ...

Trinseo e Ineos Styrolution fanno un passo avanti nel progetto congiunto per il primo impianto europeo di depolimerizzazione su scala industriale. Trinseo e Ineos Styrolution hanno scelto la Francia c ...

