Vivere da sola | ecco perché dovresti provarci

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Perché andare ada soli spaventa così tanto? C’è chi proprio non riesce a rinunciare a quella sensazione di ritornare a casa e trovarla piena. Che si tratti della casa dell’infanzia, dove vivono ancora i genitori, o di un appartamento condiviso con i coinquilini, la tendenza è spesso quella di non voler affrontare i momenti di solitudine. Tornare la sera in una casa vuota può far scattare nell’immaginario comune una tradizionale e nostalgica scena di un film, eppure avere un nido vuoto, da costruire a propria immagine e somiglianza, non è affatto male. Tutte dovremmo provare ad andare ada sole, un’esperienza che ci fa crescere e cambiare, che ci responsabilizza e ci mette davanti a nuove sfide. Quella che all’apparenza è solo una casa, diventa il luogo della ...