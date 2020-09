Tradisce il marito con il cognato: ma lo trova a letto con la… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una storia simile alla trama di un film, ma accaduta davvero. Una donna Tradisce il marito con il cognato, ma scopre di essere tradita a sua volta. Recatasi infatti presso un appartamento secondario nel quale era solita incontrarsi con il suo amante trova il marito a letto con un’altra donna. Ma oltre l’intreccio di tradimenti, ciò che ha reso la vicenda ancora più clamorosa è la natura degli amanti, che non erano affatto sconosciuti alla coppia di sposi fedifraghi. La notizia arriva da Palermo, precisamente dalla località balneare dell’Addura. La protagonista della vicenda è una trentatreenne che da diverso tempo Tradisce il marito con il fratello dello sposo. Benché la storia potrebbe ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una storia simile alla trama di un film, ma accaduta davvero. Una donnailcon il, ma scopre di essere tradita a sua volta. Recatasi infatti presso un appartamento secondario nel quale era solita incontrarsi con il suo amanteilcon un’altra donna. Ma oltre l’intreccio di tradimenti, ciò che ha reso la vicenda ancora più clamorosa è la natura degli amanti, che non erano affatto sconosciuti alla coppia di sposi fedifraghi. La notizia arriva da Palermo, precisamente dalla località balneare dell’Addura. La protagonista della vicenda è una trentatreenne che da diverso tempoilcon il fratello dello sposo. Benché la storia potrebbe ...

zazoomblog : Marito tradisce la moglie la scusa è assurda e viene scoperto - #Marito #tradisce #moglie #scusa - BearableThinker : RT @MastriTina: @chiaralucetw Io te ce manderei a quei tempi. Ti vorrei vedere chiusa a casa a sfornare figli per la patria, con tuo marito… - LeoBanchi : RT @MastriTina: @chiaralucetw Io te ce manderei a quei tempi. Ti vorrei vedere chiusa a casa a sfornare figli per la patria, con tuo marito… - Una_Gioia_Mai : Netflix io penserei a una serie tv sul marito di Patrizia De Blanck che la tradisce con il loro migliore amico #GFVIP - MastriTina : @chiaralucetw Io te ce manderei a quei tempi. Ti vorrei vedere chiusa a casa a sfornare figli per la patria, con tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tradisce marito Marito tradisce la moglie | la scusa è assurda e viene scoperto Yeslife Tradisce il marito con il cognato: ma lo trova a letto con la…

Una storia simile alla trama di un film, ma accaduta davvero. Una donna tradisce il marito con il cognato, ma scopre di essere tradita a sua volta. Recatasi infatti presso un appartamento secondario n ...

Morta Costanza Afan de Rivera, l'ultima dei Florio

Se ne è andata col timore che la storia della sua famiglia, i Florio, i "Leoni di Sicilia" secondo il romanzo di Stefania Auci, potesse perdere la vetrina che le spetterebbe. Costanza Afan de Rivera, ...

Amedeo Goria: età, Instagram, ex moglie, carriera

Amedeo Goria, 66 anni, è l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020. Amedeo Goria, giornalist ...

Una storia simile alla trama di un film, ma accaduta davvero. Una donna tradisce il marito con il cognato, ma scopre di essere tradita a sua volta. Recatasi infatti presso un appartamento secondario n ...Se ne è andata col timore che la storia della sua famiglia, i Florio, i "Leoni di Sicilia" secondo il romanzo di Stefania Auci, potesse perdere la vetrina che le spetterebbe. Costanza Afan de Rivera, ...Amedeo Goria, 66 anni, è l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020. Amedeo Goria, giornalist ...