Torna X Factor con Emma in giuria, ma niente abbracci (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una nuova giuria e un format che vuole essere meno talent e più contest, per X Factor 2020 che si appresta ad alzare il sipario. Da domani, 17 settembre, su Sky e Now Tv, prenderà infatti il via con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una nuovae un format che vuole essere meno talent e più contest, per X2020 che si appresta ad alzare il sipario. Da domani, 17 settembre, su Sky e Now Tv, prenderà infatti il via con ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] - 26141229 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] - Mika4Berries : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] -