Coronavirus, in Lombardia scendono i nuovi contagi: +159 (ieri +176). Ma con meno tamponi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreIl bollettino del 16 settembre Nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia ha visto una lieve discesa dei nuovi casi da Coronavirus: +159. ieri erano stati +176. Il bilancio totale ha invece raggiunto quota 103.799. Per il secondo giorno consecutivo le vittime sono 2, per un totale di 16.905 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone ricoverate con sintomi sono 264, di cui 30 si trovano in terapia intensiva: ieri erano 29. Il numero dei pazienti positivi è invece di 8.804. Continua a crescere il bilancio dei pazienti dimessi e/o guariti: oggi sono 78.090, ieri erano +77.938. Mentre il numero di tamponi effettuato nell’ultima ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreIl bollettino del 16 settembre Nelle ultime 24 ore la Regioneha visto una lieve discesa deicasi daerano stati. Il bilancio totale ha invece raggiunto quota 103.799. Per il secondo giorno consecutivo le vittime sono 2, per un totale di 16.905 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone ricoverate con sintomi sono 264, di cui 30 si trovano in terapia intensiva:erano 29. Il numero dei pazienti positivi è invece di 8.804. Continua a crescere il bilancio dei pazienti dimessi e/o guariti: oggi sono 78.090,erano +77.938. Mentre il numero dieffettuato nell’ultima ...

