Cartelle esattoriali | addio a milioni di debiti | sorridono i consumatori

matteosalvinimi : #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini… - LegaSalvini : #Salvini a #fuoridalcoro: “Ci sono 12 miliardi di cartelle esattoriali che stanno partendo. Soluzione? Saldo e stra… - fangbianmen : @ilmanifesto una volta si evitava di recapitare le lettere delatorie al Fascio, oggi di recapitare le cartelle esat… - Pedro69280970 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini si… - emmeti18 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

La Legge per Tutti

Fine dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus, l'Agenzia delle Entrate conferma al momento la data del prossimo 15 di ottobre, dalla quale pertanto riprenderanno le consuete attività di riscossi ..."Non temo nulla, temo solo la crisi economica. La mia preoccupazione sono 12 milioni di cartelle esattoriali che stanno per partire a ottobre. Sono 5-6-7 anni che parlate di 49 milioni, trust, Russia.Una buona notizia sembra esser giunta per i debitori: da oggi in poi non dovranno più pensare a come onorare i debiti pregressi visto che un maxi condono fiscale è appena intervenuto su essi. Grazie a ...