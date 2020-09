Calciomercato Juventus, Paratici corre ai ripari: accordo con l’Inter (Di mercoledì 16 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Non solo le grandi suggestioni per Edin Dzeko, Luis Suarez e Arek Milik a tenere banco nelle scintillanti stanze del Calciomercato dalle parti della Juventus. Il bosniaco sarebbe in pole rispetto alla concorrenza per occupare il ruolo di titolare la prossima stagione, ma Fabio Paratici avrebbe sondato diversi profili per mettere finalmente le mani sul nuovo bomber per la Juve di Andrea Pirlo. I nomi, come già noto grazie alle ultime notizie bianconere, sono davvero molti e non smettono mai di stupire. Da profili top provenienti dalle big di tutta Europa ad elementi giovani e in rampa di lancio, passando anche per calciatori del tipo usato sicuro che possano garantire reti e affidabilità. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) NEWS– Non solo le grandi suggestioni per Edin Dzeko, Luis Suarez e Arek Milik a tenere banco nelle scintillanti stanze deldalle parti della. Il bosniaco sarebbe in pole rispetto alla connza per occupare il ruolo di titolare la prossima stagione, ma Fabioavrebbe sondato diversi profili per mettere finalmente le mani sul nuovo bomber per la Juve di Andrea Pirlo. I nomi, come già noto grazie alle ultime notizie bianconere, sono davvero molti e non smettono mai di stupire. Da profili top provenienti dalle big di tutta Europa ad elementi giovani e in rampa di lancio, passando anche per calciatori del tipo usato sicuro che possano garantire reti e affidabilità. LEGGI ANCHE:...

