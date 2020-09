Calcio: Atalanta; rientro con gol per Zapata (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - Ritorno in campo con gol per Duvan Zapata nella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'Atalanta sul Novara, serie C, girone A, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - Ritorno in campo con gol per Duvannella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'sul Novara, serie C, girone A, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. ...

solopallone : Atalanta: Zapata torna in campo per amichevole - GabrielePollast : Quest’anno la quota scudetto sarà più bassa del solito, troppe squadre forti sono già troppo in forma per fare una… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Tornano le sette sorelle: Juve favorita, ma l'Inter è vicina, Napoli, Atalanta, Lazio, Milan e Roma nella mis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Tornano le sette sorelle: Juve favorita, ma l'Inter è vicina, Napoli, Atalanta, Lazio, Milan e Roma nella mis… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Tornano le sette sorelle: Juve favorita, ma l'Inter è vicina, Napoli, Atalanta, Lazio, Milan e Roma nella mis… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Nazionale a Bergamo, sempre più possibile Calcio Atalanta Calcio: Atalanta; rientro con gol per Zapata

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ritorno in campo con gol per Duvan Zapata nella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'Atalanta sul Novara (serie C, girone A) al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Subentra ...

ATALANTA - Zapata torna in campo per l'amichevole

Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il centravanti colombiano, ...

Atalanta: Zapata torna in campo per amichevole

(ANSA) - BERGAMO, 16 SET - Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ritorno in campo con gol per Duvan Zapata nella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'Atalanta sul Novara (serie C, girone A) al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Subentra ...Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il centravanti colombiano, ...(ANSA) - BERGAMO, 16 SET - Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.