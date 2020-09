Ancona incendio al porto: chiuse le scuole e i parchi. Il Comune: “Non aprite le finestre” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grosso incendio ha acceso la città di Ancona questa notte. E’ avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza, nella zona del porto, in un capannone. Le cause sono ancora da accertare. Fiamme, fumo e forti esplosioni sono state alimentate dal vento e hanno colpito il cuore produttivo del porto di Ancona nella zona tra l’ex Fiera della Pesca e l’area Zipa, facendo allargare il rogo fino al deposito Ancona merci. Il Comune ha predisposto la chiusura delle scuole, dei parchi e degli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie. Inoltre, ha richiesto di limitare il più possibile gli spostamenti. >>Leggi anche: Referendum ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grossoha acceso la città diquesta notte. E’ avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza, nella zona del, in un capannone. Le cause sono ancora da accertare. Fiamme, fumo e forti esplosioni sono state alimentate dal vento e hanno colpito il cuore produttivo deldinella zona tra l’ex Fiera della Pesca e l’area Zipa, facendo allargare il rogo fino al depositomerci. Ilha predisposto la chiusura delle, deie degli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie. Inoltre, ha richiesto di limitare il più possibile gli spostamenti. >>Leggi anche: Referendum ...

