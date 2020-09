De Laurentiis: “Grazie a tutti per l’affetto e la solidarietà” (Di martedì 15 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno rivolto auguri di guarigione e messaggi di solidarietà, con due tweet. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo. L'articolo De Laurentiis: “Grazie a tutti per l’affetto e la solidarietà” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Aurelio Deha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno rivolto auguri di guarigione e messaggi di solidarietà, con due tweet. Ringrazio di cuorecoloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarlia pranzo. L'articolo De: “Grazie aper l’affetto e la solidarietà” ilNapolista.

