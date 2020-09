Us Open, finalmente Thiem: l’austriaco vince il suo primo titolo Slam. Ora è pronto per guidare la rivoluzione ai vertici del tennis (Di lunedì 14 settembre 2020) Crampi e paura di vincere. Entusiasmo e disagio. Break e controbreak. Il tutto condensato in quattro ore che non potevano che concludersi con un errore forzato. In mezzo al silenzio assordante dell’Arthur Ashe Dominic Thiem vince il suo primo titolo Slam, rimontando il tedesco Alexander Zverev: 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6. Thiem diventa il primo giocatore austriaco a trionfare a Flushing Meadows. Il secondo nella storia degli Slam dopo il successo di Thomas Muster al Roland Garros del 1995. Senza esserne consapevole, il numero tre del mondo entra negli annali del torneo newyorkese anche per un altro motivo. L’ultimo ad aver vinto il torneo rimontando uno svantaggio di due set in finale è stato Pancho Gonzales. Era il 1949 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Crampi e paura dire. Entusiasmo e disagio. Break e controbreak. Il tutto condensato in quattro ore che non potevano che concludersi con un errore forzato. In mezzo al silenzio assordante dell’Arthur Ashe Dominicil suo, rimontando il tedesco Alexander Zverev: 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6.diventa ilgiocatore austriaco a trionfare a Flushing Meadows. Il secondo nella storia deglidopo il successo di Thomas Muster al Roland Garros del 1995. Senza esserne consapevole, il numero tre del mondo entra negli annali del torneo newyorkese anche per un altro motivo. L’ultimo ad aver vinto il torneo rimontando uno svantaggio di due set in finale è stato Pancho Gonzales. Era il 1949 e ...

