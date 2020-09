Ue-Cina | von der Leyen | per l' intesa serve sostanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 14 SET - "Per l'Accordo sugli investimenti, non è una questione di tempo, ma di". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a chi chiede se si ...

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - "Per l'Accordo sugli investimenti, non è una questione di tempo, ma di sostanza". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a chi chiede se si ri ...La Cina ha fatto progressi su questioni come il trasferimento forzato di tecnologia, ma ha bisogno di aprire maggiormente i suoi mercati se vuole stringere un accordo di investimento con l'Unione euro ...