A Bologna monopattini ‘truccati’ ai 50 all’ora

(Di lunedì 14 settembre 2020) BOLOGNA – E’ la grande novità sulle strade, grazie agli incentivi messi in campo dal Governo nella cosiddetta ‘fase 2’ dell’emergenza Covid. Ma i monopattini suscitano anche non poche preoccupazioni, soprattutto per il mancato rispetto delle norme della strada da parte di alcuni utilizzatori spericolati. A Bologna, ad esempio, stanno emergendo diversi casi di monopattini ‘truccati’ per andare a velocità superiori rispetto a quelli previsti dai costruttori, anche il doppio. Un po’ come succedeva un tempo con i ‘cinquantini’.