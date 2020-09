Salvini a Lucera: 'Conte e Di Maio? Mi mancano poco, presto noi di nuovo al governo' (Di domenica 13 settembre 2020) Lucera - 'Mi mancano poco, onestamente, Di Maio e Conte'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Lucera, Foggia,, rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se sentisse la mancanza del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 settembre 2020)- 'Mi, onestamente, Di'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a, Foggia,, rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se sentisse la mancanza del ...

Matteo Salvini colpisce nel centro. Il leader della Lega, in visita a Lucera (Foggia) per la campagna elettorale delle regionali del 20 e del 21 settembre, mette nero su bianco come stanno davvero le ...

Salvini a Lucera: «Conte e Di Maio? Mi mancano poco, presto noi di nuovo al governo»

LUCERA - «Mi mancano poco, onestamente, Di Maio e Conte». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Lucera (Foggia), rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se sentisse la mancanza del ...

