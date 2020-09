Gp Toscana, Leclerc guarda avanti: "Gli aggiornamenti arriveranno" (Di domenica 13 settembre 2020) A livello di guida Charles Leclerc ha ben poco da rimproverarsi, ma proprio per questo fa ancora più male lasciare il Mugello come il pilota ad aver subìto più sorpassi nella domenica Toscana. Quinto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) A livello di guida Charlesha ben poco da rimproverarsi, ma proprio per questo fa ancora più male lasciare il Mugello come il pilota ad aver subìto più sorpassi nella domenica. Quinto ...

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Resto motivato, ma c'è da fare qualcosa per migliorare la Ferrari' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Leclerc prova a difendersi Ma viene sfilato e perde posizioni I dettagli: - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - Jorgeg99 : RT @SkySportF1: Formula 1, Leclerc: 'Resto motivato, ma c'è da fare qualcosa per migliorare la Ferrari' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP… - infoitsport : F1 GP Toscana 2020, Qualifiche Ferrari: sabato dai due volti per Leclerc e Vettel -