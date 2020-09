MotoGP, GP San Marino Misano 2020: classifica e risultati prove libere 3, Rossi il più veloce (Di sabato 12 settembre 2020) Valentino Rossi centra il giro più veloce nelle prove libere 3 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Con un unico colpo nel time-attack finale il pilota della Yamaha balza davanti a tutti in 1’31″861 facendo scatenare l’entusiasmo del pubblico sulle tribune di Misano. Secondo tempo per il compagno di squadra Maverick Vinales, terzo Fabio Quartararo. Accesso diretto al Q2 in ottica qualifica anche per Jack Miller, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. La classifica combinata dopo le FP3 Rossi Vinales Quartararo Miller Rins Mir Bagnaia Zarco Morbidelli Dovizioso P.Espargaro Oliveira A.Espargaro Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Valentinocentra il giro piùnelle3 del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini. Con un unico colpo nel time-attack finale il pilota della Yamaha balza davanti a tutti in 1’31″861 facendo scatenare l’entusiasmo del pubblico sulle tribune di. Secondo tempo per il compagno di squadra Maverick Vinales, terzo Fabio Quartararo. Accesso diretto al Q2 in ottica qualifica anche per Jack Miller, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Lacombinata dopo le FP3Vinales Quartararo Miller Rins Mir Bagnaia Zarco Morbidelli Dovizioso P.Espargaro Oliveira A.Espargaro

