Coronavirus in Piemonte: contagi in lieve calo nell'ultima settimana (Di sabato 12 settembre 2020) TORINO «nell'ultima settimana i contagi da Covid in Piemonte sono leggermente diminuiti, ma va tenuto presente che la settimana precedente registrava ancora gli effetti del rientro dalle vacanze. Si ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 12 settembre 2020) TORINO «da Covid insono leggermente diminuiti, ma va tenuto presente che laprecedente registrava ancora gli effetti del rientro dalle vacanze. Si ...

Isabella26V : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, l'indice di contagiosità Rt in Piemonte è a 0,93. Il dato nazionale è 1,14. Lo dice l'ultimo monitoraggio de… - ClaudioDangel : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, l'indice di contagiosità Rt in Piemonte è a 0,93. Il dato nazionale è 1,14. Lo dice l'ultimo monitoraggio de… - TgrPiemonte : #Coronavirus, l'indice di contagiosità Rt in Piemonte è a 0,93. Il dato nazionale è 1,14. Lo dice l'ultimo monitora… - piobulgaro : ?? COVID-19 - È ARRIVATA UNA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA! Ecco dove e a cosa serve ????… - infoitinterno : Il bollettino coronavirus dell'11 settembre 2020 in Piemonte e Alessandria -