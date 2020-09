Arteta su Gabriel e Willian: «Hanno messo un impegno encomiabile» (Di sabato 12 settembre 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha esaltato Gabriel e Willian al termine del match vinto contro il Fulham Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha esaltato Gabriel e Willian al termine del match vinto contro il Fulham. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: «Speriamo vada ancora meglio. Credo che sia importante per loro aver cominciato così, Hanno messo un impegno encomiabile. Sono andati davvero bene, con Willian ero certo che ci saremmo trovati di fronte ad una prestazione del genere, a Gabriel invece volevo dare un po’ di tempo in più, ma bravo lui: ha giocato davvero bene!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Mikel, allenatore dell’Arsenal, ha esaltatoal termine del match vinto contro il Fulham Mikel, allenatore dell’Arsenal, ha esaltatoal termine del match vinto contro il Fulham. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: «Speriamo vada ancora meglio. Credo che sia importante per loro aver cominciato così,un. Sono andati davvero bene, conero certo che ci saremmo trovati di fronte ad una prestazione del genere, ainvece volevo dare un po’ di tempo in più, ma bravo lui: ha giocato davvero bene!» Leggi su Calcionews24.com

