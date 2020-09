A Vilnius le coppie azzurre in semifinale (Di sabato 12 settembre 2020) Vilnius, LITUANIA, - Conquistano le semifinali le due coppie azzurre impegnate nel torneo 1 Stella del World Tour in corso di svolgimento a Vilnius, Lituania,. Le azzurre Claudia Scampoli e Margherita ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020), LITUANIA, - Conquistano le semifinali le dueimpegnate nel torneo 1 Stella del World Tour in corso di svolgimento a, Lituania,. LeClaudia Scampoli e Margherita ...

Fra le donne Scampoli/Bianchin superatro i quarti di finale superando le padrone di casa Vitkauskaite/Andriukaityte per 2-0 (21-12, 21-18). Fra gli uomini Marchetto/Di Silvestre hanno superato il turn ...

VILNIUS (LITUANIA)- Conquistano le semifinali le due coppie azzurre impegnate nel torneo 1 Stella del World Tour in corso di svolgimento a Vilnius (Lituania). Le azzurre Claudia Scampoli e Margherita ...

Fra le donne Scampoli/Bianchin superatro i quarti di finale superando le padrone di casa Vitkauskaite/Andriukaityte per 2-0 (21-12, 21-18). Fra gli uomini Marchetto/Di Silvestre hanno superato il turn ...