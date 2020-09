Via i teli dal ghiacciaio Presena: salvati 100mila metri quadrati di neve (Di venerdì 11 settembre 2020) Come ogni anno, a cavallo tra estate e autunno, sul ghiacciaio Presena, tra Lombardia e Trentino, gli operai della Carosello, società impiantistica che fa parte del Consorzio Pontedilegno-Tonale, hanno iniziato la rimozione dei teloni geotessili stesi a giugno, per proteggere lo strato di ghiaccio dai raggi solari. Il risultato, anche quest’anno, è ottimo: lo strato di ghiaccio che si è salvato dallo scioglimento ha uno spessore che va dai 3 ai 4 metri. Nel corso degli anni, la superficie di ghiaccio coperta dai teli è aumentata: dai 40mila metri quadrati del 2014 si sono superati i 100mila metri quadrati del 2020. “Siamo felici degli ottimi risultati che i teli geotessili ... Leggi su meteoweb.eu

DiscoveryAlps : Sul ghiacciao del Presena cominciata la rimozione dei teli geotessili. La superficie di ghiaccio coperta dai teli è… - CampanePinzolo : Iniziati i lavori di rimozione dei teli protettivi sul ghiacciaio Presena - SalvaterraMarco : Iniziati i lavori di rimozione dei teli protettivi sul ghiacciaio Presena - lucainge_tweet : Via i teli per proteggere i ghiacci Sul Presena si pensa all’inverno - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Via i teli per proteggere i ghiacci Sul Presena si pensa all'inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Via teli Via i teli per proteggere i ghiacci Sul Presena si pensa all'inverno Italia a Tavola Ghiacciaio Presena, al via la rimozione dei teli geotessili

Anno dopo anno, la superficie di ghiaccio coperta dai teli è cresciuta: dai 40mila m² del 2014 si sono superati i 100mila m² di quest’anno. “Siamo felici degli ottimi risultati che i teli geotessili ...

Via dal ghiacciaio Presena i 100mila mq di teloni geotessili per proteggerlo dallo scioglimento

Sono stati stesi a giugno, adesso verranno rimossi e conservati in un deposito fino alla prossima primavera, quando torneranno in azione per ridurre lo scioglimento del ghiacciaio Presena dai raggi so ...

Anno dopo anno, la superficie di ghiaccio coperta dai teli è cresciuta: dai 40mila m² del 2014 si sono superati i 100mila m² di quest’anno. “Siamo felici degli ottimi risultati che i teli geotessili ...Sono stati stesi a giugno, adesso verranno rimossi e conservati in un deposito fino alla prossima primavera, quando torneranno in azione per ridurre lo scioglimento del ghiacciaio Presena dai raggi so ...