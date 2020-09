«Tiger King» diventa una serie tv (con Nicholas Cage nei panni di Joe Exotic) (Di venerdì 11 settembre 2020) Il fenomeno Tiger King non si spegnerà tanto facilmente, dal momento che, come è noto, dalla docuserie Netflix verranno tratte due serie tv. I nuovi show saranno dedicati ai due personaggi più forti, cioè Joe Exotic – non avrebbe potuto essere altrimenti – e la sua acerrima nemica, Carol Baskin, divenuta nel frattempo padrona dello zoo di Joe. Se, però, sulla serie tv dedicata a quest'ultima, si sa ancora poco o niente, a parte che sarà interpretata da Kate McKinnon, ci sono invece novità su quella incentrata sul protagonista assoluto di Tiger King cui, come è noto, presterà il volto Nicholas Cage. È Deadline a rivelare ... Leggi su gqitalia

