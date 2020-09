“Sono successe cose tremende”. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti e quella frase all’inizio del programma (Di venerdì 11 settembre 2020) Inizia un nuovo ciclo di puntate di Chi vuol essere milionario: Gerry Scotti ha aperto la prima puntata presentando il nuovo e bellissimo studio di Cologno Monzese raccontando anche delle difficoltà che l’Italia ha affrontato a causa della pandemia da coronavirus: “Sono successe cose tremende e siamo qui a fare l’unica cosa che sappiamo fare ovvero farvi compagnia con un programma che ha vent’anni, ma è fresco come un ragazzino”. Sembra passata un’eternità dall’ultima puntata di Chi vuol esser milionario e da quella vincita milionaria che ha emozionato il pubblico di Canale 5. Ognuno può sedersi su quella sedia e ... Leggi su caffeinamagazine

