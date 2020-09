Il Giornale e l’aggressione a Salvini interpretata come «rito voodoo» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il titolone c’è, l’ampia diffusione anche, così come la condivisione sui social network da parte degli account ufficiali della Lega. Logico, dunque, che la viralità dell’elemento sia tutta lì. E trasmette messaggi chiaramente fuorvianti. Il Giornale oggi ha proposto, tra i suoi contenuti, un’intervista a un antropologo esperto in religioni sincretiche afro-americane, Andrea Bocchi Modrone, in cui si parla del rito voodoo e si applica all’aggressione che Matteo Salvini ha subito da una donna a Pontassieve. LEGGI ANCHE > Il video dei sette secondi di contatto tra la donna e Salvini a Pontassieve rito voodoo nell’aggressione a Salvini, com’è nata ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il titolone c’è, l’ampia diffusione anche, cosìla condivisione sui social network da parte degli account ufficiali della Lega. Logico, dunque, che la viralità dell’elemento sia tutta lì. E trasmette messaggi chiaramente fuorvianti. Iloggi ha proposto, tra i suoi contenuti, un’intervista a un antropologo esperto in religioni sincretiche afro-americane, Andrea Bocchi Modrone, in cui si parla dele si applica all’aggressione che Matteoha subito da una donna a Pontassieve. LEGGI ANCHE > Il video dei sette secondi di contatto tra la donna ea Pontassievenell’aggressione a, com’è nata ...

giap87625642 : RT @neXtquotidiano: Il Giornale ha interpellato un esperto per ipotizzare un rito voodoo dietro l'aggressione a Salvini. Avete capito bene… - Ulisse47900786 : RT @neXtquotidiano: Il Giornale ha interpellato un esperto per ipotizzare un rito voodoo dietro l'aggressione a Salvini. Avete capito bene… - AlexEP1968 : RT @neXtquotidiano: Il Giornale ha interpellato un esperto per ipotizzare un rito voodoo dietro l'aggressione a Salvini. Avete capito bene… - Il_Capitone : RT @neXtquotidiano: Il Giornale ha interpellato un esperto per ipotizzare un rito voodoo dietro l'aggressione a Salvini. Avete capito bene… - iReDiViVo_ : 'Il Giornale e il rito voodoo dietro l’aggressione a #Salvini.' #Lega #MadeinItaly -