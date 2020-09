Benevento-Inter | stabilito l’orario del calcio d’inizio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rimandata al 30 settembre, a causa della richiesta dei nerazzurri di posticipare l’avvio della stagione, la sfida tra ile l’conosce adesso anche l’orario deld’inizio. La Lega ha infattiche il match tra le formazioni di Filippo Inzaghi e Antonio Conte prenderà il via alle ore 18. Medesimo orario per Udinese–Spezia, mentre il quadro della prima giornata verrà chiuso dal posticipo serale tra Lazio e Atalanta, in programma alle ore 20:45. L'articolol’orario deld’inizio proviene da Anteprima24.it.