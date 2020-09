Omicidio Willy, la prima telefonata al 112: “Un ragazzo è stato menato: correte” | AUDIO (Di giovedì 10 settembre 2020) Erano le 3,25 della notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre quando al 112 è arrivata la prima richiesta di intervento davanti al locale “Duedipicche” di Colleferro, per il pestaggio di Willy Monteiro Duarte. “Un ragazzo è stato menato. Per favore, potete venire subito?”, chiede il ragazzo al telefono in preda a una forte agitazione. L’operatore localizza il luogo della rissa in 47 secondi attivando da quel momento l’intervento di ambulanza e pattuglie delle forze dell’ordine. L’AUDIO della telefonata con la richiesta dei soccorsi è stato pubblicato dall’Adnkronos in esclusiva. Altre 8 telefonate saranno effettuate al numero unico d’emergenza per chiedere ... Leggi su tpi

