Guida Tv Venerdì 11 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Guida Tv Venerdì 11 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 11 settembre Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Panariello – Conti – Pieraccioni Lo showReplica ore 00:00 Tv7 Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 17×12 1a Tvore 22:10 The Rookie 2×08 1a Tvore 23:00 11/9 Verità bugie e cospirazioni Rai 3ore 20:35 Qui Venezia Cinemaore 20:45 Un Posto al sole ore 21:20 Cuori PuriAgnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce ... Leggi su dituttounpop

