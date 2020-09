Colin Firth, l’indimenticabile Mark di “Bridget Jones” compie 60 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Colin Firth: i ruoli più belli e romantici della carriera sfoglia la gallery Ancora non sono finiti i festeggiamenti per i 60 anni di Hugh Grant che oggi è il turno di un altro beniamino inglese: Colin Firth. Più talentuoso e riservato dell’inquieto Hugh, Colin ha saputo attraversare due decenni di successi planetari – dai capisaldi romantici Il diario di Bridget Jones e La ragazza con l’orecchino di perla fino alla prova Il discorso del re – senza mai perdere un grammo di ... Leggi su iodonna

