Samsung Galaxy S20 riceve One UI 3.0 beta con Android 11 in Corea del Sud (Di mercoledì 9 settembre 2020) All'indomani della pubblicazione della versione stabile di Android 11, in Corea parte il programma beta per portarlo su Samsung Galaxy S20. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Android 11 arriva in anticipo sui dispositivi Samsung

Sono settimane importanti per tutti i fan del mondo Android: il debutto della nuova iterazione del sistema operativo, giunto ormai all’undicesima versione, è ormai imminente. Infatti, come da tradizio ...

