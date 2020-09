Referendum, Formigoni scenderà in piazza per il “No” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni sarà in piazza contro il Referendum. Ad organizzare saranno i Radicali, vecchi “rivali” Incredibile come, in pochi anni, ci si possa ritrovare dalla stessa parte a combattere un nemico comune. Questo è ciò che è accaduto a Roberto Formigoni e al Partito Radicale. L’appuntamento in piazza per il “No” al Referendum sul taglio dei parlamentari è in programma a piazza San Babila, a Milano, per Sabato prossimo. E le due “anime”, così diverse, saranno riunite insieme. L’ex governatore lombardo sarà il relatore della maratona per il No al Referendum. Ad organizzare tutto, sarà proprio il Partito ... Leggi su zon

vitocrimi : Incredibile: Formigoni è agli arresti domiciliari e va in piazza a fare comizi durante l'ora di permesso. Sembra un… - dellorco85 : Quando 'Lercio' e la realtà diventano una cosa sola: Formigoni torna in piazza per il NO al referendum in un comizi… - petergomezblog : Referendum, Formigoni sarà in piazza a Milano per il No nelle 2 ore di permesso dai domiciliari: “Meno parlamentari… - demian_yexil : RT @GPS_SPINATO: - Cosa sono quei geroglifici su cui ti spacchi la testa, Ciccia? - Preparo il test di ammissione di Fisica, nonna. - Ma ca… - Frankf1842 : RT @dellorco85: Quando 'Lercio' e la realtà diventano una cosa sola: Formigoni torna in piazza per il NO al referendum in un comizio nelle… -