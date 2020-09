Omicidio Willy, confermato l’arresto per i quattro accusati (Di mercoledì 9 settembre 2020) confermato il fermo per i quattro ventenni accusati della morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni massacrato di botte a Colleferro mentre cercava di sedare una rissa. Il gip di Velletri ha quindi confermato l’arresto per le accuse di concorso in Omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. A Belleggia, che avrebbe affermato di aver visto i fratelli Bianchi colpire Willy, il gip ha concesso gli arresti domiciliari, gli altri tre invece restano in carcere. L'articolo Omicidio Willy, confermato l’arresto per i quattro accusati proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

La madre dei fratelli Bianchi, indagati per l’omicidio di Willy Monteiro e detenuti al carcere di Rebibbia, ha affermato che se i figli risulteranno colpevoli dovranno pagare. È però convinta che non ...

Morte di Willy: i fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere. Belleggia ai domiciliari

ROMA – Prima svolta nelle indagini sulla morte di Willy Monteiro Duarte. Restano in carcere tre delle quattro persone arrestate. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio pr ...

La madre dei fratelli Bianchi, indagati per l'omicidio di Willy Monteiro e detenuti al carcere di Rebibbia, ha affermato che se i figli risulteranno colpevoli dovranno pagare. È però convinta che non ...