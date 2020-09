Maltrattamenti, condannata una maestra di scuola materna a Latina. Ma a pagare davvero sono sempre i piccoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) La condanna per la maestra ormai in pensione è arrivata ieri, puntuale e implacabile: un anno e quattro mesi di reclusione. Purtroppo però, come negli altri casi, le vittime sono ancora una volta dei piccoletti indifesi e inermi che assistono e subiscono le forti e incontrollabili maniere correttive di adulti che hanno perso ogni freno e che, purtroppo però per loro, non riescono e non sanno chiedere aiuto. “Avete mai visto il terrore negli occhi dei bambini? Avete mai visto il terrore negli occhi dei vostri figli quando non ci siete voi a poterli consolare, rassicurare, incoraggiare?” dice Teresa, collega e amica, che ha vissuto questo momento che mai avrebbe voluto vivere. Teresa ha due stupende gemelline che frequentano la scuola materna di via degli Aurunci a Latina. ... Leggi su ilfattoquotidiano

