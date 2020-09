La mezza maratona di Caprera arriva in edizione virtuale (Di mercoledì 9 settembre 2020) , Visited 55 times, 55 visits today, Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Entusiasmo e grandi novità per il ... Leggi su galluraoggi

ChicchettoChicc : @stofregno Impresa titanica!!!!!!!! Sto soffrendo più della mia prima mezza maratona - nocchi_rita : RT @Benji_Mascolo: Oggi ho fatto la mia prima mezza maratona.. sono molto felice, non mi sarei mai sognato di riuscire a correre 21km no st… - meXus_An : 2 anni fa... seconda mezza maratona e prima volta sotto le 2 h. Piccole soddisfazioni e grande felicità quel giorno. - loreemme : @KiuppusDeWumpus Pazza! Per me già fare una mezza maratona è devastante. - habjtval : RT @Benji_Mascolo: Oggi ho fatto la mia prima mezza maratona.. sono molto felice, non mi sarei mai sognato di riuscire a correre 21km no st… -

Ultime Notizie dalla rete : mezza maratona La mezza maratona di Caprera arriva in edizione virtuale Gallura Oggi Alla Magnani il Memorial Vicini

Tra i tanti eventi che non hanno potuto disputarsi per l’emergenza sanitaria anche la terza edizione del Memorial Vicini Mezza Maratona da Cesena a Cesenatico all’interno di Maratona Alzheimer che lo ...

Il cloud a servizio della “nuova” economia: via alla maratona GoogleCloudNext

Dal 29 settembre per cinque settimane gli eventi digitali dedicati alle “regioni” Emea con contenuti su misura e on demand. Focus su industria, produttività e collaboration, sicurezza delle infrastrut ...

Tra i tanti eventi che non hanno potuto disputarsi per l’emergenza sanitaria anche la terza edizione del Memorial Vicini Mezza Maratona da Cesena a Cesenatico all’interno di Maratona Alzheimer che lo ...Dal 29 settembre per cinque settimane gli eventi digitali dedicati alle “regioni” Emea con contenuti su misura e on demand. Focus su industria, produttività e collaboration, sicurezza delle infrastrut ...