Incidente stradale | Sara chiama il suo ex e muore per un malore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una madre di famiglia incorre in un Incidente stradale e ne esce illesa. Ma poi succede il dramma, con la morte che sopraggiunge per altro. Una donna muore dopo un Incidente stradale. Lei si chiamava, Sara Pizzato, era una mamma e lavorava come estetista. Aveva 42 anni e purtroppo una emorragia cerebrale ha reciso la … L'articolo Incidente stradale Sara chiama il suo ex e muore per un malore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Yogaolic : Incidente in via Mambretti a #Milano, bimbo travolto da un furgone sulle strisce pedonali - anna_salvaje : Quindi @LucaBizzarri può trascurare 'presunto' e chiamare 'omicida' un uomo ammazzato che doveva essere processato… - karypant : RT @anna_salvaje: E anche qui. Il problema è sempre la coerenza. Il ragazzo ucciso a Vasto aveva fatto un incidente stradale in cui era mor… - marisa7691 : RT @anna_salvaje: E anche qui. Il problema è sempre la coerenza. Il ragazzo ucciso a Vasto aveva fatto un incidente stradale in cui era mor… - MicK_ele : RT @anna_salvaje: E anche qui. Il problema è sempre la coerenza. Il ragazzo ucciso a Vasto aveva fatto un incidente stradale in cui era mor… -