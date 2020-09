Xbox Series X e Xbox Series S: prezzo e data di uscita rivelati da un report clamoroso e molto credibile! (Di martedì 8 settembre 2020) È con un report che sarebbe clamoroso e che sembra davvero molto credibile che Windows Centrale rivela prezzo e data di uscita sia di Xbox Series X che di Xbox Series S.Secondo fonti molto credibili del portale, molto vicino a Microsoft e solitamente decisamente affidabile, le due console next-gen verranno pubblicate in contemporanea a dei prezzi estremamente interessanti. Partiamo dalla data di uscita che sarebbe fissata al 10 novembre 2020.Ecco invece i prezzi, con tanto di opzione Xbox All Access:Leggi altro... Leggi su eurogamer

