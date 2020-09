Colleferro, omicidio di Willy Monteiro: aperta indagine sugli hater social del 21enne ucciso (Di martedì 8 settembre 2020) Colleferro, omicidio Willy: aperta indagine sugli hater social del 21enne Mentre va avanti l’inchiesta sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, vicino Roma, la polizia postale di Latina ha aperto una nuova indagine, stavolta contro le decine di hater che sui social hanno dedicato commenti a dir poco disgustosi nei confronti della giovanissima vittima. Frasi come “avete tolto di mezzo uno scimpanzé“, o ancora “siete degli ... Leggi su tpi

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - LeleRoma1976 : RT @ultimenotizie: Mario Pincarelli, uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte a #Colleferro , era già st… - giustribuzio : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… -