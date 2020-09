Jacob Blake dal letto di ospedale: «Le gambe servono ad andare avanti nella vita e invece ti vengono tolte così» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il video di Jacob Blake che per la prima volta parla dal suo letto di ospedale è davvero un documento impressionante. Per prima cosa perché l’uomo, che è stato raggiunto alle spalle da diversi colpi di pistola esplosi dai poliziotti il 23 agosto scorso, sembra in buone condizioni mentali. Tali da fargli lanciare un messaggio toccante. In secondo luogo, perché in realtà le sue condizioni fisiche continuano a essere piuttosto serie e lui ne è consapevole, proprio mentre sta inviando un messaggio alla nazione americana. LEGGI ANCHE > Trump visiterà Kenosha, la città di Jacob Blake dove continuano le proteste Il video di Jacob Blake dal suo letto ... Leggi su giornalettismo

