Entrate tributarie in calo nei primi sette mesi (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-luglio, secondo i dati del Mef, le Entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 230.948 milioni, segnando una riduzione di 19.195 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-7,7%). La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. A luglio le Entrate tributarie hanno registrato una variazione negativa di 5.212 milioni (-10,5%) che deriva dall'andamento delle imposte dirette (-3.068 milioni, -9,3%) e di quelle imposte indirette (-2.144 milioni, -12,6%). Le imposte dirette ammontano a 138.204 milioni, con un incremento di 2.371 milioni (+1,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettito Irpef si è attestato ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Entrate tributarie Mef: nei primi 7 mesi del 2020 entrate tributarie -7,7% Yahoo Finanza Fisco: Mef, entrate primi 7 mesi -7,7% a 230 mld

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Nel periodo gennaio-luglio 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 230.948 milioni di euro, segnando una riduz ...

TARSU, sulla individuazione del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 15, n. 4776/20 del 24/06/2020 depositata il successivo 29/06/2020 In materia di pagamento Tarsu, ai fini della individuazione del termine di ...

