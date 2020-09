ArdeaJazz: tutto pronto per la 5ª edizione, in versione Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Ardea Jazz si farà, nonostante la pandemia. Con le dovute precauzioni e con qualche inevitabile variante, torna l’atteso Festival di musica Jazz che quest’anno celebra il primo lustro. Organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune e con il contributo dellaRegione Lazio, Ardea Jazz propone, Venerdì 25 e Sabato 26 a partire dalle ore 20.00, presso l’area archeologica Casarinaccio con entrata, controllata, in Via Francesco Crispi, due serate all’insegna della buona musica con ospiti fantastici. Le restrizioni legate al Covid-19 non hanno scoraggiato gli organizzatori che si sono comunque garantiti la presenza di artisti a cinque stelle. Ad aprire la kermesse alle ore 20.00 di venerdì 25 Settembre l’atteso concerto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

