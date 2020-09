Migranti: Lamorgese, ‘navi quarantena per sicurezza non per elezioni’ (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – La scelta del governo delle navi per la quarantena dei Migranti sbarcati in Italia “nasce dall’esigenza di garantire anche le comunità locali” e non sono in chiave elettorale. “Le navi quarantena servono per tenere 14 giorni fermi i Migranti che arrivano sul nostro territorio, proteggendo le comunità che erano in preoccupazione, visto che siamo in epoca di pandemia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. La decisione non è stata presa in chiave elettorale, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ha spiegato. “Non sono un politico e faccio un ragionamento di sicurezza dei territori”.Sul ... Leggi su calcioweb.eu

