Elettra Lamborghini e l’addio al nubilato lungo un weekend (Di domenica 6 settembre 2020) Diciamolo subito: dall’esuberante Elettra Lamborghini non ci aspettavamo niente di meno. L’ereditiera, che sposerà il dj olandese Afrojack il prossimo 26 settembre (e non il 6 come raccontavano le voci di qualche settimana fa), ha già iniziato i festeggiamenti. E l’addio al nubilato è durato tre giorni. La 26enne bolognese ha portato gli amici in Campania, prima nella tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta, e poi in barca vista faraglioni di Capri. Leggi su vanityfair

radio7asiago : Now Playng: Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - davisjesc : comunque porcatroia elettra lamborghini ha fatto una specie di promessa di matrimonio in una tenuta distante da me… - mattinodinapoli : Elettra Lamborghini, continuano lefeste per l'addio al nubilato in Campania - lunatiqeh : Elettra Lamborghini sta a mezz'ora da me e io non ci credo e non posso vederla ???????????? - roadboard : #GPMonza Monza senza Ferrari e come la Elettra Lamborghini senza culo -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: età altezza peso dimagrita matrimonio, patrimonio The Italian Times GIUSY FERRERI/ “Tour nel 2021, intanto penso al nuovo album”

Giusy Ferreri ospite della terza puntata di Seat Music Awards – Viaggio nella musica. Dopo il successo de La isla, pensa al tour e al nuovo album. Nel periodo in cui Giusy Ferreri è al top delle class ...

L'addio al nubilato di Elettra Lamborghini, divertimento sfrenato...e tamponi anti-Covid

Addio al nubilato all'insegna del divertimento e delle innumerevoli foto per Elettra Lamborghini. La famosa ereditiera ha svelato sui social cosa sta avvenendo in questi giorni: dal 4 settembre ha por ...

Giusy Ferreri ospite della terza puntata di Seat Music Awards – Viaggio nella musica. Dopo il successo de La isla, pensa al tour e al nuovo album. Nel periodo in cui Giusy Ferreri è al top delle class ...Addio al nubilato all'insegna del divertimento e delle innumerevoli foto per Elettra Lamborghini. La famosa ereditiera ha svelato sui social cosa sta avvenendo in questi giorni: dal 4 settembre ha por ...