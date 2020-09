Calciomercato – Asamoah pronto a dire addio all’Inter: futuro in Turchia o in Germania per lui (Di sabato 5 settembre 2020) Kwadwo Asamoah pronto a salutare l’Inter Stagione sfortunata per Asamoah che ha passato più tempo in infermeria che in campo e ora il suo addio all’Inter è certo. “Il ghanese, in scadenza nel 2021 e reduce da una stagione condizionata da alcuni acciacchi al ginocchio, ha delle proposte (Turchia e Germania in primis) e sta valutando la soluzione migliore per rilanciarsi” riporta l’edizione odierna di Tuttosport L'articolo Calciomercato – Asamoah pronto a dire addio all’Inter: futuro in Turchia o in Germania per lui proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

sportli26181512 : Inter, due occasioni per la cessione di Asamoah: L'Inter potrebbe presto salutare Kwadwo... - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Asamoah non rientra più nei piani di #Conte , sarà addio all' #Inter : ci sono due offerte dalla Turchia - gorkemskr : RT @cmdotcom: #Asamoah non rientra più nei piani di #Conte , sarà addio all' #Inter : ci sono due offerte dalla Turchia - occececco : RT @internewsit: Asamoah fuori dal progetto Inter: una sola possibilità credibile per l'addio - - _enz29 : RT @internewsit: Asamoah fuori dal progetto Inter: una sola possibilità credibile per l'addio - -