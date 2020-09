Brescia, Cellino: 'Ringrazio Diego Lopez, unico a starmi vicino' (Di sabato 5 settembre 2020) 'È passato quasi un mese dal termine della scorsa stagione e ancora non mi do pace per come è andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma ... Leggi su gazzetta

AntoVitiello : Il #Milan in forte pressing per #Tonali. Trattativa ben avviata, la strategia è mettere un prestito oneroso alto in… - AntoVitiello : Accordo trovato tra #Milan e #Brescia (sky). Confermate le cifre 10 di prestito e 20 diritto di riscatto, più perce… - DiMarzio : #Milan, definito l'arrivo di Tonali dal #Brescia: è arrivata la firma di Cellino - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Cellino: “#DiegoLopez unico a starmi vicino. Grazie, anche a nome di chi non ha il coraggio di farlo...” - sportli26181512 : Cellino senza pace: 'Lopez unico a starmi vicino. Mi dispiace abbia pagato solo lui': Cellino senza pace: 'Lopez un… -