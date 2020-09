Messinscena alla catalana (Di venerdì 4 settembre 2020) Poi magari Messi vincerà di nuovo tutto quest'anno, sì, è una frase paracula così quelli della Gazzetta non si vendicano quando verrò smentito io,, ma nel duello epocale con Cristiano Ronaldo ha ... Leggi su ilfoglio

Alla fine è stata tutta una messinscena, un ultimo numero da circo di un giocatore che da cinque anni vince soltanto a casa sua, in un campionato poco più avvincente della monotona Serie A, quella Lig ...

Morte Mario Paciolla, suicidio una messinscena?/ Colombia “Onu, fuga notizie interna”

Mario Paciolla, giovane dipendente Onu in Colombia, è stato ucciso? Il suicidio potrebbe essere una messinscena: l’inchiesta di El Espectador Come è morto davvero Mario Paciolla, il giovane collaborat ...

